تقهقر عناصر حفتر يُتيح استئناف إنتاج النفط وسط ترحيب دولي

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بعودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان، أن إعادة الفتح جاءت بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي والذي أدى إلى إيقاف الإنتاج وإلى انهيار الخزان (Surge Tank D101 B) الواقع بمنطقة (GOSP115) والذي تبلغ سعته (16,000) برميل في الحقل بعد أن قامت مليشيا مسلحة بمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من القيام بعمليات الصيانة.

من جانبه علق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلاً: “لقد عانى الاقتصاد الليبي بما فيه الكفاية بسبب هذه الإغلاقات غير المشروعة و أمامنا الكثير من العمل ونتمنى أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية أيضا لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة.”

وتابع: “ولايفوتني في هذه المناسبة إلا أن أشكر أعيان مدينة الزنتان ممن ساهموا بروح وطنية عالية في فتح الصمامات”.

وأشارت المؤسسة إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 الف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوم بسبب الاضرار الناتجة عن الاغلاق الطويل جداً. ونوهت بأن الإغلاقات غير القانونية استمرت لمدة 142 يوم وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 5,269,251,172.00 مليار دولار امريكي. هذا ورحبت سفارة فرنسا في ليبيا بإعادة الإنتاج في حقل شرارة النفطي. من جانبها أيضاً رحبت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة. وقالت السفارة في بيان، إنه يجب إنهاء إغلاق الحقول والموانئ النفطية، الذي لا داعي له منذ خمسة أشهر. وأضافت: “حان الوقت لجميع الأطراف المسؤولة؛ لرفض محاولة عسكرة القطاع، وتقسيم المؤسسات الاقتصادية الليبية”.