تقييم أمني لتولي مناصب قيادية في الداخلية مستقبلا

أقيم صباح اليوم السبت بمقر الإدارة العامة للتدريب في العاصمة طرابلس، تقييم قيادات ضباط الشرطة بمعرفة خبراء من شركه “روز بارتنرز” الإنجليزية الاستشارية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا التقييم يأتي في إطار التعاون بين وزارة الداخلية وشركة “روز بارتنرز” الإنجليزية للاستشارات الأمنية، وذلك للرفع مع كفاءات ضباط الشرطة لتولي المناصب القيادية بالوزارة مستقبلا.

وتم التقييم تم بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، ومدير إدارة العامة للتدريب عميد دكتور فتحي عون.