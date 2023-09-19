تكاثف الجهود لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المنكوبة

تكثف شركة الكهرباء الليبية جهودها لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً، وتعمل الشركة ليلاً ونهاراً بدون توقف.

ووفقاً لمنصة “الشركة العامة للكهرباء” فقد قامت الشركة بالعديد من الأعمال لإعادة التيار الكهربائي، لهذا اليوم الثلاثاء، منها:

تركيب محطة مجرورة بسعة 10 ميجا 11/30 KV بمدينة درنة.

إعادة تركيب الأعمدة المتضررة وشد الأسلاك في مناطق مختلفة من البلاد، منها المنصورة في درنة والساحل الشرقي والحنية في البيضاء.

إجراء وصلات لكوابل جهد 66 كيلو فولت في دائرة الشمال مسة.

صيانة خط هوائي عمر المختار بمدينة البيضاء.

تشغيل خط حي التفاح والغريقة في البيضاء.

تركيب الأعمدة وشدّ سلك علي خط غربي قندولة في الجبل الأخضر.

صيانة و استبدال كابل معطوب بطول 130 متر في درنة.

صيانة خط دبيبة محطة رقم 3 داخل مدينة سوسة.

شدّ أسلاك على مسافة 4 كيلومتر في المنطقة الغربية.

تركيب أعمدة وشدّ الأسلاك وتعديل المناسب علي خطي الوردية والحنية بالجبل الأخضر.

وتواصل الشركة جهودها لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، لجميع المناطق المتضررة من عاصفة “دانيال” المنصرمة، والتي خلّفت العديد من الأضرار والدمار في البنية التحتية بالمنطقة الشرقية المنكوبة.