«تكالة»: الخلاف مع «عقيلة صالح» حول إدارة الدولة

نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، تردي علاقته برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا أن هناك خلافات بينهما بشأن الدولة وكيفية إدارتها ويمكن حللتها على طاولة المفاوضات.

وقال تكالة في تصريح لقناة بي بي سي، إن علاقته برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تأتي في إطار الاعتراف الدولي بالحكومة، واعتراف المجلس الأعلى بها أيضا، وفي سياق تعامل مجلسه مع مؤسسات الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية.

وفي سياق متصل وصف تكالة اعتراف مجلس النواب في طبرق بحكومة حمّاد بالمناكفة السياسية، معتبرًا إياها حكومة غير شرعية منذ البداية.

وأكد الدبيبة الالتزام باتفاق القاهرة الثلاثي، بما في ذلك البنود المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وتنفيذها في القريب العاجل.