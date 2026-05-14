تكالة: الشراكات الأكاديمية استثمار حقيقي للأجيال القادمة

يشارك رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، برفقة عضوي المجلس الدكتور مسعود اعبيد وعبدالعاطي أبوكتيف، في المنتدى الاقتصادي الدولي بقازان بدعوة من رئيس جمهورية تتارستان، في إطار تعزيز التواصل والتكامل العلمي والثقافي بين الدول.

وأكد الدكتور تكالة خلال المنتدى أهمية توطيد التعاون الأكاديمي والعلمي بين روسيا والدول الإسلامية، مشددًا على أن هذا التعاون يسهم في بناء مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار والتقدم.

وأوضح في كلمته أن الجامعات الروسية لعبت عبر عقود دورًا محوريًا في تأهيل آلاف الطلاب من العالم الإسلامي في مجالات الطب والهندسة والعلوم التطبيقية، مما ساهم في دعم المؤسسات العلمية والطبية والهندسية في بلدانهم الأصلية.

كما شدد على أن التعاون العلمي يتجاوز تبادل المعرفة ليعزز التقارب الثقافي والإنساني بين الشعوب، مؤكدًا أن الشراكات الأكاديمية تعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال، وتشكل أحد أهم روافد الاستقرار والتنمية والتقدم.