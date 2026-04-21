تكالة: توحيد الرؤى ضرورة لدعم الاستقرار السياسي

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026م، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

وتناول الاجتماع استعراض تقارير اللجان الدائمة بشأن مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب بحث آليات تنسيق خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي داخل المجلس.

وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس الأعلى للدولة، بما يسهم في معالجة التحديات الراهنة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ليبيا.

كما ناقش الحاضرون مستجدات العملية السياسية في البلاد، مع التشديد على ضرورة توحيد الرؤى بين مختلف اللجان الدائمة، بما يعزز من موقف المجلس في دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية.

وبحسب ما جرى خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية المضي قدمًا نحو بلورة توافقات وطنية شاملة، تفضي إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتهيئة مناخ مناسب لإجراء الانتخابات في البلاد.