تكالة: دعم الحوار المجتمعي أساس «التوافق الوطني»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، برفقة النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، وفد الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان المنطقة الغربية، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، إلى جانب مناقشة سبل دعم مسار التسوية الوطنية الشاملة، حيث أكد وفد الهيئة استعداده للمساهمة في تيسير حوار مجتمعي وطني يهدف إلى تعزيز التقارب بين المؤسسات، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني، استنادًا إلى مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية، والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة الانتقالية.

وأعرب وفد الهيئة عن دعمه لمبادرة الرئاسات الثلاث، باعتبارها إطارًا وطنيًا يهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة، والتوافق على القوانين الانتخابية، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة تنهي المراحل الانتقالية، وتلبي تطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات موحدة ومستقرة.

كما أكد اللقاء أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والمكونات الاجتماعية، مع التأكيد على تفعيل دور المشايخ والأعيان في دعم مسار الحوار وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة قائمة على التوافق والشراكة الوطنية.