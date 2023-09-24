تكالة: كارثة ليبيا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية “دانيال” أكبر من قدرات البلاد وأنها تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء، قدم القائم بأعمال السفارة المجرية تعازيه للشعب الليبي في ضحايا إعصار دانيال وما سببه من كوارث جسيمة في الأرواح والممتلكات.

بدوره بيَّن رئيس المجلس الأعلى للدولة حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرقي البلاد.

كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.