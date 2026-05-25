تكالة: ندعم توفير «الكتاب المدرسي» في موعده

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، رفقة النائب الثاني للرئيس الأستاذ موسى فرج، اليوم الاثنين 25 مايو 2026، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ خالد فرج أبو رزيزة، بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية بالمركز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء الخطة المعتمدة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والتي تستهدف تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاع التعليم، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة العملية التعليمية، إضافة إلى معالجة تأخر وصول الكتاب المدرسي.

وخلال الاجتماع، أوضح مدير المركز أن الكتب المدرسية ستكون مكدّسة بالكامل داخل المخازن الرئيسية مع بداية شهر أغسطس، على أن يتم توزيعها على المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر، بما يضمن جاهزيتها في الوقت المحدد.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة دعم ومتابعة ملف الكتاب المدرسي عبر اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة هذا الملف، وضمان توفير الكتب المدرسية وتوزيعها في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وشدد الحاضرون على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع التعليم لضمان استقرار العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التربوية المقدمة للطلاب.

كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الاثنين 25 مايو، رفقة النائب الثاني السيد موسى فرج، وعدد من أعضاء المجلس من بينهم الدكتور أحمد أبوبريق والسيد ابكدا كلاله، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا فرانكلين أكويلينا، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو تجاوز حالة الانسداد القائم، وصولًا إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة تعكس تطلعات الشعب الليبي وتنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ومالطا، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل التعاون لمكافحتها والحد من تداعياتها الأمنية والإنسانية.