تكالة: ندعم جهود حماية «حقوق المستهلك» بالكامل

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، رفقة عضو المجلس الدكتور فتح الله السريري، وفداً من الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستهلك، وذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد 14 يونيو في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق والسلع والخدمات، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على حقوق المستهلكين، إلى جانب بحث سبل تعزيز آليات الحماية وتحسين مستوى الرقابة في السوق المحلية.

واستعرض وفد الجمعية خلال اللقاء الجهود التي تبذلها في التواصل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة والحرس البلدي، من أجل دعم إجراءات الرقابة على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين.

كما أشاد الوفد بالدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للدولة ورئاسته لمبادرات الجمعية، في إطار تعزيز حماية الحقوق الاستهلاكية وتحسين مستوى المتابعة على الأنشطة التجارية داخل البلاد.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة دعمه الكامل لعمل الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستهلك، معبّراً عن استعداد المجلس لتوفير كافة المتطلبات اللازمة التي من شأنها دعم جهودها في هذا المجال وتعزيز دورها الرقابي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام متزايد بملف حماية المستهلك في ليبيا، في ظل مطالبات متكررة بتشديد الرقابة على الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.