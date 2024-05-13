تكالة والدبيبة متفقان على اجراء انتخابات متزامنة وعادلة ونزيهة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، القضايا المتعلقة بالشأن السياسي و الإنفاق_الحكومي للعام 2024.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الاعلى للدولة، التأكيد على تنفيذ انتخابات متزامنة عادلة ونزيهة.

واتفق الجانبان على ضرورة التركيز على المشاريع التنموية ودعم البلديات لتنفيذ برامج الإدارة المحلية والقضاء على المركزية، و معالجة ملف المحروقات، ووضع الضوابط اللازمة.

ودعا الجانبان لعقد اجتماعات للمتابعة من قبل مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بهدف تعزيز خطة الإفصاح و الشفافية في كافة المصروفات الحكومية.