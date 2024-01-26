«تكالة» و«الدبيبة» يُؤكدان دعم جهود المبعوث الأممي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمقر المجلس في طرابلس.



وجرى خلال اللقاء بحث جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومناقشة مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر ونبذ الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع تأسيسا على الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية لتحقيق الانتخابات.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية ينطلق من الثوابت الوطنية.