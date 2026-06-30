«تكالة والزادمة» يناقشان المستجدات السياسية والتنموية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، اجتماعاً في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس سالم الزادمة، لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، وبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وعلى رأسها أوضاع المنطقة الجنوبية، وسبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لمعالجة التحديات القائمة، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتنمية المحلية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس سالم الزادمة خلال اللقاء، في تصريح رسمي، أهمية دعم الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، إضافة إلى الدفع نحو تنفيذ المشاريع التنموية في الجنوب، بما ينسجم مع أولويات المرحلة.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات التنمية وتحسين الخدمات العامة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.