تكالة واللافي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في مقر المجلس، ضمن جهود التشاور والتنسيق بين مؤسسات الدولة لبحث مستجدات الوضع في ليبيا.

وتناول اللقاء التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار ودعم مسار التوافق الوطني.

كما شدد الجانبان على ضرورة توحيد الرؤى بين المؤسسات الرسمية لمعالجة الملفات العالقة والمساهمة في تهيئة بيئة مستقرة تدعم العملية الديمقراطية.