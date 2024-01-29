«تكالة» و«باتيلي» يبحثان القضايا المتعلقة بالمصالحة والمسار الديمقراطي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومبادرة المبعوث الأممي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية، لتقريب وجهات النظر ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد أكد تكالة قبول دعوة المبعوث الأممي للجلوس لطاولة الحوار الوطني، الذي ينطلق من الثوابت الوطنية، ويتوافق مع الإعلان الدستوري وما تم التوافق عليه في حوارات سابقة، من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، وشكلت أساسا لما تبعها من مراحل.

و عبر تكالة عن دعم المجلس لجهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات، باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود أعبيد ومقرر المجلس بلقاسم دبرز والوفد المرافق لباتيلي.