«تكالة» و«باتيلي» يبحثان تطورات العملية السياسية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رفقة النائبين الأول والثاني المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في مقر المجلس، للمرة الأولى عقب فوزه برئاسة المجلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، هنأ باتيلي السادة أعضاء مكتب الرئاسة توليهم رئاسة المجلس، معربا عن آمله في التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.

وتناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.