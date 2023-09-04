«تكالة» و«باتيلي» يُؤكدان ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة بالمجلس.



وبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة 6+6، ومتطلبات إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وسُبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدوره أفاد باتيلي عبر حسابه على موقع “إكس”، بأنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قِبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

كما شدّد الطرفان كذلك على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

كما شددنا كذلك على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات. pic.twitter.com/9rj3EHWNRB — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 3, 2023