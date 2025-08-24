تكالة وخوري يبحثان خارطة الطريق الأممية وتوحيد مؤسسات الدولة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في مقر المجلس بطرابلس.

وتناول اللقاء استعراض خارطة الطريق الأممية المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي بهدف كسر الجمود السياسي، ودعم الحوار الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما جرى بحث معالجة وضع المفوضية العليا للانتخابات كأحد المناصب السيادية التي نص عليها الاتفاق السياسي لإتاحة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون عوائق قانونية أو دستورية، إضافة إلى بحث سبل معالجة النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية.