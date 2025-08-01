تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقان على دعم الانتخابات الحرة وتعزيز الوحدة الوطنية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، الذي قدّم تهانيه إلى الدكتور تكالة بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه إلى جانب أعضاء مكتب الرئاسة.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإنهاء حالة الانقسام وترسيخ التوافق، ودفع العملية السياسية نحو تنفيذ انتخابات حرّة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشعب الليبي وتسهم في تعزيز مسار السلام والاستقرار.

وأكد السفير خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للدولة في تحقيق التوازن السياسي والتشريعي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في استعادة ليبيا لمكانتها الإقليمية والدولية.