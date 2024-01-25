«تكالة» و«نورلاند» يبحثان مبادرة المبعوث الأممي والمقترحات البديلة لتحقيق التوافق

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بشأن دعوته للطاولة الخماسية للوصول إلى توافق سياسي يساهم في حل الأزمة الليبية وإنعاش المسار الديمقراطي وصولا للعملية الانتخابية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء المقترحات البديلة في حال فشل هذه المبادرة.

وبعد الترحيب بالوفد الأمريكي، أكد تكالة أن المجلس ملتزم بشكل ثابت بالاتفاقات السياسية ومخرجاتها، وأنه وافق منذ البداية على الجلوس إلى طاولة الحوار ويدعم الجهود الرامية للوصول لمصالحة وطنية شاملة وعادلة، وإصدار قوانين انتخابية يتوافق عليها الجميع قانونيا وسياسيا وتنطلق من الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية التي أبرمت باتفاق جميع الأطراف السياسية الليبية وبرعاية دولية وأممية.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس مسعود اعبيد ورئيس لجنة التواصل الليبية الأمريكية محمد إمعزب، وعن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال أفريقيا جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال الأمريكي جريمي بيرندت، وكلير اشكرافت من القسم السياسي بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا.