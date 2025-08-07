تكالة يؤكد دعمه للمتقاعدين خلال لقاء مع رئيس النقابة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الأربعاء الموافق 6 أغسطس، بمقر المجلس، رئيس النقابة العامة للمتقاعدين بليبيا، خليل مصباح الشقماني، وذلك بحضور بشير الهوش، المستشار القانوني للنقابة.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس النقابة التهنئة لرئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة فوزهم في الانتخابات ونيلهم ثقة أعضاء المجلس، باسم النقابة ونيابة عن المتقاعدين في ليبيا.

وأعرب الشقماني عن شكره وامتنانه للمجلس الأعلى للدولة على جهوده في دعم تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013، ومساندته المستمرة لمساعي النقابة في تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم، تقديراً لعطائهم في خدمة الوطن.

من جانبه، أكد الدكتور محمد تكالة على أهمية دعم فئة المتقاعدين باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع، مشدداً على حرص المجلس على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حصولهم على حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.