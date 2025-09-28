تكالة يؤكد دعم توافق بنغازي حول «المناصب السيادية»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد، وفدًا من أعضاء مجلس النواب، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس، حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع السياسي في البلاد، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين المجلسين بما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في تسريع مسار التوافق وتحقيق الاستقرار.

كما تناول الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف توحيد المؤسسات السيادية وتعيين شاغلي المناصب العليا في الدولة، وهو أحد الملفات العالقة منذ سنوات.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء، دعم التوافق الذي تم التوصل إليه بين لجنتي المناصب السيادية في اجتماعهما الأخير الذي عُقد في بنغازي يوم أمس، مشددين على ضرورة البناء على هذا التقدم لتحقيق نتائج ملموسة.