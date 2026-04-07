تكالة يبحث أزمة «الوقود والكهرباء» مع ديوان المحاسبة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ضم النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

وتناول الاجتماع عرضًا لأعمال الإدارات بديوان المحاسبة، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الحيوية، من بينها ملف النفط، وقطاع الكهرباء، وأزمة الكتاب المدرسي، إلى جانب إيقاف نظام المبادلة الخاص بالوقود وما يرتبط به من تداعيات على إدارة الموارد.

وأبدى ديوان المحاسبة استعداده الكامل لتقديم أي تقارير يطلبها المجلس، دعمًا لجهوده في متابعة القضايا المرتبطة بإدارة الشأن العام، وتعزيز دور الرقابة بما يسهم في تحقيق الشفافية وحسن إدارة المال العام.

في سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث تطورات المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتناول اللقاء أبرز المستجدات الراهنة، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه ليبيا على مختلف المستويات، مع التركيز على سبل تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية توحيد الرؤى الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتجاوز حالة الانسداد السياسي، والدفع نحو مسار توافقي يحقق الاستقرار.

وشدد اللقاء على ضرورة أن يكون الحل السياسي نابعًا من إرادة الليبيين، ومرتكزًا على المسارات الشرعية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال.