تكالة يبحث أوضاع أبناء فزان ويستعرض تقدم برنامج الإسكان

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، وفدًا من حراك فزان المقيمين في طرابلس وضواحيها، وذلك بمقر المجلس في العاصمة.

وتركز اللقاء على مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع أبناء فزان، وبحث سبل تعزيز مشاركتهم في مؤسسات الدولة.

وأكد تكالة في ختام الاجتماع حرصه على متابعة هذه الملفات والتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق المصلحة العامة.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة المهندس فيصل بن دردف، المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، بحضور عضو المجلس الدكتور كامل الجطلاوي.

وبحث اللقاء مستجدات البرنامج الوطني للإسكان، إلى جانب متابعة مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق البلاد.

وقدّم بن دردف إحاطة حول الخطوات المنجزة وخطط التنفيذ الميدانية، مشيرًا إلى إعداد جداول زمنية واضحة وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تمويل المبادرة وتنفيذها بكفاءة.