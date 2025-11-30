تكالة يبحث أوضاع «كلية الهندسة العسكرية» في تاجوراء

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى كلية الهندسة العسكرية في بلدية تاجوراء، رفقة مستشار لجنة الأمن القومي في المجلس عادل عبد الكافي، ومدير مكتب المتابعة ودعم القرار الحسين بن سعيد.

واستقبل الوفد آمر الكلية عبد الناصر طريش، ووكيل عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية محمد التركي، ورئيس المركز الليبي المهني المتقدم لتقنيات اللحام طارق أبوزويدة، وعميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق.

وتم خلال الزيارة بحث أوضاع الكلية والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية بما يعزز دورها في دعم التعليم العالي والقطاع العسكري.

ووضع آمر الكلية رئيس المجلس في صورة الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2026/2025، والمتطلبات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تعرقل العملية التعليمية.

وعبّر تكالة عن دعم المجلس الأعلى للدولة للكلية باعتبارها مؤسسة أكاديمية مهمة داخل المنظومة العسكرية، مؤكدًا ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها التعليمية والتدريبية، وبما يعزز دورها الوطني في رفد الجيش الليبي بالكوادر المتخصصة.

وتُعد كلية الهندسة العسكرية في تاجوراء إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد الكوادر الفنية والهندسية داخل المؤسسة العسكرية الليبية، وقد لعبت دورًا مهمًا خلال عقود في توفير مهندسين وفنيين في مجالات متعددة.

وتواجه المؤسسات العسكرية التعليمية في ليبيا تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والاعتماد الأكاديمي بعد سنوات من عدم الاستقرار، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى إعادة تأهيلها لضمان جاهزيتها ورفع مستوى التدريب والتعليم العسكري.