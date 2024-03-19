«تكالة» يبحث التطورات السياسية مع «باتيلي»

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” أمس الاثنين، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي “، مستجدات الحالة السياسية الليبية والاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية لحل الانسداد السياسي.

وأكد الجانبان ضرورة السير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم وتوافقي لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

من جهته قال باتيلي على حسابه في منصة “إكس” أنه أجرى مشاورات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، ركزت على تطورات العملية السياسية.

⁠⁠وقال الممثل الخاص، إن تكالة شاركه “تقييمه للتطورات الأخيرة وأكد على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.”

وأضاف باتيلي إنه جدد التأكيد على “ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لوضع ليبيا على طريق الانتخابات؛ وهو الطريق الآمن الوحيد نحو الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة.”

حضر الاجتماع النائب الأول الدكتور “مسعود عبيد” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز”.