«تكالة» يبحث التعاون المشترك مع السفير الإسباني الجديد

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد، السفير الأسباني لدى ليبيا خافيير سوريا كينتانا بمقر المجلس.

ورحب تكالة بالسفير ، الذي استلم مهامه حديثا خلفا للسفير السابق خافيير لاراشي، مؤكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما وعلى أهمية التعاون المشترك في عديد الملفات والقضايا بين ضفتي المتوسط.

وأعرب السفير عن سعادته بتمثيل بلاده في ليبيا وتطلعه إلى المساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولا لتنفيذ انتخابات وطنية وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف.