تكالة يبحث القضايا المتصلة بعمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور “حيدر السائح” جهود المركز في مجال مكافحة الأمراض المزمنة والموسمية وما يبذله المركز في سبيل مكافحة الأوبئة خاصة المتزامنة مع الكوارث البيئية والصحية المحلية والعالمية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن تكالة أكد دعم المجلس الأعلى للدولة للجهود الرامية لتحسين الحالة الصحية للمجتمع ومكافحة الأمراض، وكذلك توفير قاعدة بيانات وطنية توفر المعلومات عن المؤشرات الصحية والوبائية بما يمكن صناع القرار من اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب.

ودعا تكالة للاهتمام بمرضى الأورام وتوفير العناية اللازمة والعلاج لهم.