تكالة يبحث الوضع في ليبيا مع خوري والسفير السعودي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، أمس الأربعاء، ستيفاني خوري، القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا والوفد المرافق لها، بمقر المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأهمية الدفع بالعملية السياسية للوصول لتحقيق المصالحة الوطنية، والقبول بنتائج الانتخابات وفق قوانين توافقية، بناء على الاتفاقات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وناقش الجانبان الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وكيفية معالجتها.

حضر الاجتماع أعضاء مكتب الرئاسة الدكتور مسعود عبيد والدكتور عمر العبيدي وبلقاسم دبرز.

كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، سفير المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري، بمقر المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة السعودية من خلال التواصل المباشر والدخول في شراكات اقتصادية تساهم في تطوير العلاقات الثنائية.