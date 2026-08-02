تكالة يبحث تعزيز «النزاهة والشفافية» في المؤسسات العامة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية تهنئته إلى محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، متمنيًا له ولأعضاء مكتب الرئاسة الجديد التوفيق في أداء مهامهم.

وبحسب المجلس الأعلى للدولة، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بأداء الجهات التنفيذية، وسبل ضمان تطبيق معايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس الرقابة الإدارية بما يخدم المصلحة العامة.

كما ناقش الجانبان أهمية دعم منظومة الرقابة الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف الجهات التنفيذية.

هذا وتُعد هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا من الجهات الرقابية المعنية بمتابعة أداء المؤسسات العامة، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يدعم كفاءة الإدارة العامة ويحافظ على المال العام.