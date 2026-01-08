تكالة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ويبحث مشاركة المرأة بـ«صنع القرار»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس الموافق 8 يناير، رفقة عضو المجلس ضو الترهوني، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، وذلك بمقر المجلس.

وتناول اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة، وسبل تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، إلى جانب مناقشة البرامج والسياسات الداعمة لتمكين المرأة وحماية حقوقها، بما يسهم في خدمة المصلحة الوطنية وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة الليبية في الحياة العامة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأهداف تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة على المستويين السياسي والمؤسسي.

تكالة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستجدات العملية السياسية وآفاق التعاون المشترك

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس الموافق 8 يناير، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاند، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للدولة لدعم وإنجاح خارطة الطريق التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يسهم في دفع العملية السياسية نحو التوافق وتحقيق الاستقرار، إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

تكالة يبحث مع الجهات الرقابية تعثّر مشاريع البنية التحتية في المرقب

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس الموافق 8 يناير، كلًا من مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية المرقب، السيد يونس بن طاهر، ومدير فرع جهاز الإسكان والمرافق المرقب، الدكتور إمحمد النايض، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، جرى بحث المشاريع الجاري تنفيذها في المرقب، ومناقشة أسباب تعثّر وتأخر العمل في عدد من مشاريع البنية التحتية.

وأكد الرئيس على أهمية دور الجهات الرقابية في متابعة تنفيذ الأعمال، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.