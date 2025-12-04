تكالة يبحث خطط تطوير مدينة الخمس وإنجاح «الملتقى الجامع للمدن الليبية»

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اجتماعًا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع فريق أكاديمي يضم رؤساء جامعة المرقب السابقين عمر أبوجناح ومحمد الجزيري، وأعضاء هيئة التدريس بقسم العمارة والتخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة طرابلس أسامة عبد المجيد عبد الهادي وعدنان الحسنين، وقدم الفريق عرضًا مرئيًا يتناول خطة مستقبلية لمدينة الخمس.

وتضمنت الخطة رؤية شاملة تستهدف تطوير المدينة عبر تعزيز الاستدامة البيئية والتكيف المناخي وتحسين الربط الحضري وتطوير آليات التنقل وتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية ودعم الاقتصادين المحلي والسياحي، وطرح مشاريع جديدة تضع المدينة في مسار المدن العصرية اعتمادًا على خصائصها التاريخية والبيئية والطبيعية.

وقدم رئيس المجلس شكره للفريق الأكاديمي على الجهود المبذولة، وأوضح ضرورة استكمال الدراسة وتطويرها وإجراء تعديلات وإضافات جديدة تضمن تحويلها إلى رؤية متكاملة، وأكد أهمية تطبيق الخطة وإعداد دراسات مشابهة لبقية المدن الليبية.

وانتقل رئيس المجلس لاحقًا إلى اجتماع آخر ضم النائب الأول حسن حبيب وعضو المجلس علي عبد العزيز مع أعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى الجامع للمدن الليبية المقرر عقده يوم 24 ديسمبر 2025، والذي سيجمع الأعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف المدن الليبية.

وأكد الحاضرون أن الهدف من الملتقى يتمثل في دعم استقرار ليبيا والوصول إلى مرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح أعضاء اللجنة التحضيرية أن الملتقى سيسهم في تعزيز مسار بناء دولة ديمقراطية رافضة كل محاولات المساس بسيادة ليبيا ووحدتها، ومؤكدين رفضهم لعسكرة الدولة والانفراد بالسلطة، ودعمهم للتداول السلمي على السلطة.

ودعا أعضاء اللجنة رئيس المجلس لحضور الملتقى، وأكد تكالة ضرورة توحيد الجهود للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق هدف اعتماد مشروع الدستور وإجراء الانتخابات.