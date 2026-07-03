تكالة يبحث دعم مبادرة «الرئاسات الثلاث» لتعزيز التوافق الوطني

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، برفقة النائب الثاني موسى فرج، الخميس 2 يوليو، وفدًا ضم عددًا من المشايخ والأعيان والشباب والسيدات، يمثلون مختلف أطياف المجتمع الليبي، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، بحسب المجلس الأعلى للدولة.

وشهد اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، إلى جانب بحث سبل دعم جهود التوافق الوطني، بما يسهم في دفع العملية السياسية وتعزيز فرص الوصول إلى حلولٍ توافقيةٍ بين مختلف الأطراف.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم لمبادرة الرئاسات الثلاث، واعتبروها خطوةً مهمةً نحو توحيد مؤسسات الدولة، والتوافق على القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق ما أورده المجلس الأعلى للدولة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتعزيز دور مختلف مكونات المجتمع في دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التوافق والاستقرار، وصولًا إلى بناء دولةٍ موحدةٍ تستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي السياسية الرامية إلى تعزيز التوافق بين المؤسسات الليبية، ودعم المسارات التي تستهدف توحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، بما يسهم في إنهاء المرحلة الانتقالية، وفق رؤية الأطراف المنخرطة في العملية السياسية.

الخلفية والسياق

تواصل الأطراف السياسية الليبية طرح مبادراتٍ تستهدف تقريب وجهات النظر بين المؤسسات، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، والتوافق على القوانين المنظمة للانتخابات، بما يدعم الوصول إلى تسويةٍ سياسيةٍ شاملةٍ تنهي المرحلة الانتقالية.