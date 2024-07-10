«تكالة» يبحث عودة خطوط جوية دولية للعمل ويوجّه خطابا لمجلس النواب

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”.

وجرى خلال اللقاء، “بحث عودة عدد من الخطوط الجوية الدولية للعمل وافتتاح مكاتبها داخل ليبيا، وكذلك التحديات التي تواجه الوزارة في سبيل فتح المسارات وتعبيد الطرق في كافة المدن الليبية”.

في سياق منفصل، وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة”، خطابا إلى رئيس مجلس النواب بشأن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024.

وقال الخطاب: “إنه بشأن عزمكم عقد جلسة لمجلس النواب بتاريخ الثلاثاء، لمناقشة وإصدار مجموعة من القوانين ومن بينها قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024”.

وأوضح أنه “بخصوص نصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات الذي تدركون أكثر من غيركم إلزامه للسلطات العاملة بالدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب بعدم مناقشة أو إصدار أي قوانين، إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي”.

وتابع أنه “بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد ومقتضيات قيام توافقات في جميع المسائل التي تتصل بإدارة الشأن العام، لاسيما تلك التي تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن وتؤثر في قوته اليومي”.

وأكد أنه “في إطار تمسكنا بقواعد إدارة مهام السلطات العامة بالدولة، وحرصنا التام على نبذ الخلافات بين المجلسين، ومنع مفاقمتها، ندعوكم إلى عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين تعرض في الجلسة المزمع عقدها، وإلى اتخاذ إجراءات عرض تلك المشروعات على المجلس الأعلى للدولة للرأي”.

وطالب “تكالة” في خطابه “بضرورة التقيد بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة المشار إليه إلى المجلس الأعلى للدولة لدراسته وموافاتكم بالرأي حياله”.

ونبه إلى أن “عدم تجاوب النواب مع مطالب الأعلى للدولة، سيضطر الأخير إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية المذكور والاعتراض عليها، ناهيك عن تعرضه للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا”.