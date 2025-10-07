«المجلس الأعلى للدولة» يعقد اجتماعاً لبحث خارطة الطريق الأممية

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول للرئيس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مخرجات الجلسة السابقة، والتي خُصصت لمناقشة تقريري لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية، ولجنة المناصب السيادية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المجلس، وتقييم نتائج تقارير اللجان المختلفة.

وأكد مكتب الرئاسة، في ختام الاجتماع، على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجان المختصة، وتعزيز التشاور مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم المسار الدستوري في البلاد.