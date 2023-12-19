«تكالة» يبحث مستجدات ملف المصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، مستجدات ملف المصالحة الوطنية.



جاء ذلك خلال استقباله، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ممثلين عن أعيان ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تمحور حول المستجدات السياسية وملف المصالحة الوطنية.

وأكد تكالة في هذا الصدد، على أهمية أن تشارك كل القوى الوطنية والسياسية الفاعلة في عملية التشاور وتقريب وجهات النظر لإنجاح الانتخابات.

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية يضمن نجاح الانتخابات وقبول الجميع بنتائجها.