“تكالة” يبحث مشكلة مياه زليتن مع وزير البيئة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” مع وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية “إبراهيم العربي منير”، عدد من القضايا من بينها مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء تطرق لأعمال الوزارة واستعراض مشاريعها المتعلقة بالبيئة، ومشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن وتداعياتها على عدد من المدن الأخرى.

كما ناقش المجتمعون مساهمة ليبيا في حماية البيئة على مستوى العالم لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد “تكالة” خلال الاجتماع أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالبيئة ويسعى لتذليل الصعوبات التي تواجه الوزارة في القيام بعملها على أفضل وجه. حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس “مسعود اعبيد “.