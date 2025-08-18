تكالة يبحث مع أعيان من الجنوب والشرق آثار التلوث النفطي وسبل تعزيز التنمية

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بمقر المجلس في طرابلس، مع عدد من أعيان المنطقتين الجنوبية والشرقية، بحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.

وتناول الاجتماع معاناة بعض المناطق القريبة من حقول النفط جراء التلوث البيئي الناجم عن مخلفات الإنتاج النفطي، إضافة إلى احتياجات هذه المناطق من برامج للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان.

وأكد تكالة دعمه لجميع الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها المواطنون، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة هذه القضايا وإيجاد حلول عملية لها وفق الإجراءات المعمول بها في الدولة.