تكالة يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، صباح اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025م، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكد الدكتور تكالة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وإيطاليا، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه، جدد السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني حرص بلاده على دعم الحلول السلمية في ليبيا، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الليبية بما يخدم استقرار البلاد ويدفع عجلة التعاون المشترك نحو الأمام.