تكالة يبحث مع سفراء تركيا وروسيا خارطة الطريق الأممية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس 25 سبتمبر، السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيقتش، بمقر المجلس بطرابلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول خارطة الطريق التي عرضتها المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، بهدف كسر الجمود السياسي، وإنهاء حالة الانقسام، وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

تكالة يستقبل السفير الروسي لمناقشة العملية السياسية وتعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس، 25 سبتمبر، السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية، إضافة إلى استعراض خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة السياسية في البلاد. كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا وسبل تعزيز التعاون، وآلية تفعيل لجنة الصداقة الليبية الروسية.