تكالة يبحث مع «السفير القطري» الأوضاع السياسية الليبية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، رفقة رئيس اللجنة السياسية بالمجلس السيد محمد امعزب، سفير دولة قطر لدى ليبيا السيد خالد الدوسري، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بدفع العملية السياسية إلى الأمام، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجه الاستحقاقات الوطنية القادمة.

كما تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا ودولة قطر، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحراك السياسي والدبلوماسي المتواصل بين الأطراف الليبية وعدد من الدول الشقيقة، بهدف دعم مسارات الحل السياسي وتعزيز الاستقرار في البلاد، في ظل التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.