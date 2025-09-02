تكالة يبحث مع بلدية «أبوسليم» سبل دعم الاستقرار المحلي

في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلم الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار في البلديات، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة عضو المجلس فتح الله السريري، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لبلدية أبوسليم، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع داخل البلدية، والدور الذي يقوم به المجلس الاجتماعي في رعاية النسيج المجتمعي، ومعالجة القضايا الاجتماعية، إضافة إلى جهوده المستمرة في التهدئة وتعزيز الاستقرار المحلي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسسات السياسية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات المواطنين في مجالات الأمن والتنمية، ويُسهم في تعزيز الاستقرار على مستوى البلديات.

وأثنى المجتمعون على الجهود المبذولة من قبل المجلس الاجتماعي في أبوسليم، مشيدين بالنهج السلمي والحوار كأدوات فعالة لمعالجة التحديات الراهنة، ومعتبرين هذه المبادرات ركيزة أساسية في بناء دولة مستقرة وقائمة على التفاهم الوطني.