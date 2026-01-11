تكالة يبحث مع «خوري» دفع العملية السياسية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني خوري. حضر اللقاء النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية قدمًا، بهدف إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار من خلال مسار توافقي يلبّي تطلعات الشعب الليبي.

كما جرى بحث سبل حل الخلافات المتعلقة باستكمال إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها الخطوة الأولى في تنفيذ خارطة الطريق، تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة تضع حدًا للانقسام السياسي في ليبيا.