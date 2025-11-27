تكالة يبحث مع سفير السودان أوضاع اللاجئين

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس، رفقة النائب الثاني موسى فرج وعضو المجلس محمد رزي، سفير السودان لدى ليبيا، إبراهيم أحمد، يرافقه القنصل بالسفارة، بمقر المجلس في طرابلس.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا والظروف المعيشية التي يمرون بها في مناطق النزوح، بالإضافة إلى بحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية لهم للتخفيف من معاناتهم.

وقدم السفير السوداني ملخصاً لآخر تطورات الأوضاع في السودان وما سببه الاقتتال من نزوح ومعاناة لآلاف الأسر. من جهته، أكد الدكتور تكالة تضامن دولة ليبيا حكومة وشعباً مع الأشقاء السودانيين في محنتهم، متمنياً تجاوز الأزمة وإنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في السودان التي أدت إلى نزوح آلاف الأسر، مما دفع اللاجئين إلى البحث عن الأمان في دول الجوار، بما فيها ليبيا.

ويعكس اللقاء اهتمام السلطات الليبية بمساندة اللاجئين، وتعزيز التعاون مع الحكومة السودانية لتوفير الدعم الإنساني وتخفيف المعاناة.

ولطالما استقبلت ليبيا اللاجئين من السودان خلال أزمات متعددة في السنوات الماضية، وشاركت في تقديم مساعدات إنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود تعزيز التضامن الإقليمي وحقوق اللاجئين وفق الالتزامات الإنسانية الدولية.