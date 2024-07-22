«تكالة» يبحث مع سفير تركيا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الإثنين، السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، بمقر المجلس.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح الليبية والتركية، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بيجيتش على عمق العلاقات بين ليبيا وتركيا وعلى اهتمام بلاده ببذل الجهود لتعزيز استقرار ليبيا وبسط الامن والسلام على أراضيها والتوفيق بين الأطراف السياسية للسير في مسار ديمقراطي ينهي المراحل الانتقالية.