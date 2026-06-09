تكالة يبحث مع شركة الكهرباء خطط «تحسين الإمداد»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، مدير عام الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالله احمودة، ومدير إدارة توزيع المرقب السيد عطية محمد شلاوح، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة شاملة لأوضاع الشبكة الكهربائية والتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في ليبيا، خاصة مع الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من ضغوط على منظومة التوزيع والإمداد.

كما جرى استعراض الجهود المبذولة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، إلى جانب بحث عدد من المشروعات والخطط الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع كفاءة شبكات التوزيع وأعمال الصيانة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة المختنقات التي تواجه قطاع الكهرباء، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمة، مشددًا على أن استقرار الخدمة الكهربائية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية وتحسين جودة الحياة في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تحديات مستمرة يواجهها قطاع الكهرباء في ليبيا نتيجة زيادة الأحمال خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب المنزلي والصناعي على الطاقة، ما يفرض ضرورة تسريع خطط الصيانة والتطوير، وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع لتقليل الانقطاعات وتحسين استقرار المنظومة الكهربائية.