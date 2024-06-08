تكالة يبحث مع لجنة التواصل أسباب الانقسام

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، رفقة عضو المجلس “محمود الطبيب”، مع عدد من أعضاء لجنة التواصل الداخلي المنبثقة عن مجموعة التوافق الوطني الأسباب الداخلية والخارجية، التي ساهمت وتساهم في زيادة الانقسام وكيفية التغلب عليها.

وناقش المجتمعون، تطورات الوضع السياسي للبلاد، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل تذليل الصعاب نحو توافق يوحد المؤسسات، ويساهم في تأسيس بيئة توافقية من أجل الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة.