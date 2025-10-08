تكالة يبحث مع محافظ المركزي الأوضاع الاقتصادية والمالية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء، الموافق 8 أكتوبر 2025م، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة حسن حبيب، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.

كما تم التطرق إلى عدد من الملفات المتعلقة بسياسات الإنفاق العام، وضمان عدالة توزيع الموارد، وآليات تعزيز الشفافية في إدارة المال العام.