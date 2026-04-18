تكالة: نعمل على تطوير آليات فعالة لـ«إدارة الهجرة»

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، السبت 18 أبريل، مع المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سوزان راب، مستجدات ملف الهجرة في المنطقة، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في الجمهورية التركية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، مع التركيز على مجالات إدارة الهجرة وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم تطوير آليات العمل المشترك.

وتركزت المناقشات على دعم الجهود الرامية إلى تطوير آليات التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، في اتجاه يعزز الاستقرار داخل ليبيا ويسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة.

كما ناقش الجانبان أهمية توسيع الشراكات الدولية في هذا الملف، في ظل ما تفرضه الهجرة غير الشرعية من تأثيرات على الأمن والاستقرار الاجتماعي داخل ليبيا وعدد من دول الجوار.

وأكد اللقاء دعم الجهود الليبية الهادفة إلى التعامل الفاعل مع ملف الهجرة، عبر تطوير سياسات أكثر كفاءة وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، بما يواكب حجم التحديات القائمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تشهدها مشاركة ليبيا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تركز النقاشات على ملفات الأمن والهجرة والتنمية، في إطار تعزيز التعاون الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية.

ويُعد ملف الهجرة من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، ما يضعها في صلب الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم تدفقات الهجرة وتعزيز الاستقرار.

وتسعى المؤسسات الليبية إلى تطوير مقاربات أكثر شمولًا في التعامل مع هذا الملف، عبر الشراكة مع المنظمات الدولية، بما يحقق توازنًا بين الاعتبارات الإنسانية والمتطلبات الأمنية.