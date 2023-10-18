«تكالة» يبحث مع مستشار الأمن القومي مستجدات العملية الانتخابية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر خالد العبيدي، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بو شناف.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه سير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

وتناول الاجتماع موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة 6+6، مؤكدين على ضرورة الوصول لاتفاق،

وتوافقات حول قاعدة عريضة؛ للعبور إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعد مطلبا شعبيا ملحا.

وناقش المجتمعون مسألة الأمن الحدودي مع دول الجنوب والتوتُّورات الأمنية والسياسية التي تعاني منها حاليا، وانعكاسها على الساحة الليبية، والهجرة غير الشرعية.

كما تم خلال الاجتماع بحث التداعيات الأمنية والسياسية للبلد، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.